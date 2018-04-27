В столице Туркменистана открылась международная коневодческая выставка-ярмарка

В Ашхабаде, в выставочном зале Торгово-промышленной палаты Туркменистана, открылась международная конная выставка-ярмарка. В смотре принимают участие представители РФ, США, КНР, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии, Нидерландов, Турции, Ирана, Азербайджана, Украины, Казахстана, Эстонии и других стран.

Главная задача выставки-ярмарки – дальнейшее развитие партнерских отношений, установление деловых и научных контактов в сфере конной индустрии. Выставка отражает все направления развития отрасли: спортивный аспект, племенное разведение, ипподромное дело, коневодство, а также товары для лошадей – амуниция, экипировка, корма, пищевые добавки и ветеринарная продукция.

Иностранные компании, работающие в сфере коневодства, представили свои разработки в области проектирования и оснащения конноспортивных комплексов, производства и поставок транспорта для перевозки лошадей, организации аукционов, организации прямых трансляций со скачек или длительных конных переходов.

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