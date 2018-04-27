В Ашхабаде открылась международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства», приуроченная к Празднику туркменского коня.

В форуме, организатором которого выступило государственное объединение «Туркмен атлары» («Туркменские кони»), приняли участие около 100 туркменских и иностранных специалистов – иппологов, селекционеров, спортсменов-конников, тренеров, историков, а также представители общественных организаций и СМИ. В числе стран-участниц – Россия, США, Китай, Корея, Иран, Вьетнам, Уругвай и др.

В рамках пленарного заседания состоялась торжественная церемония вручения сертификатов представителям учреждений и национальных ассоциаций ряда зарубежных стран, удостоверяющих их членство в Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Затем работа конференции была продолжена по секциям.

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