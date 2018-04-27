Президент Туркменистана принял участие в VIII заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В Ашхабаде под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось VIII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

В ходе заседания были осуждены вопросы взаимодействия коннозаводчиков разных стран, специализирующихся на разведении чистокровных ахалтекинских лошадей, совершенствовании этой породы, развитии ее племенных и спортивных качеств.

Выступивший на заседании президент Туркменистана отметил, что в настоящее время в состав ассоциации входит 137 юридических и физических лиц из 32 государств мира, и их число растет из года в год, что отражает расширяющиеся масштабы сотрудничества.

Международная ассоциация ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в Ашхабаде была создана в 2010 году. Согласованная деятельность членов ассоциации позволяет вести эффективную работу по популяризации ахалтекинцев, являющихся национальным достоянием туркменского народа.

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