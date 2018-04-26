В преддверии Праздника туркменского скакуна состоялись конный марафон и соревнования по конкуру

В Туркменистане накануне Праздника туркменского скакуна прошел традиционный конный марафон протяженностью 60 километров, а также состязания по конкуру.

Маршрут марафона состоял из двух этапов по 30 километров и был проложен по пересеченной местности. В соревновании приняли участие около 30 всадников. Награждение победителей конного марафона от имени президента Туркменистана состоится в день Праздника туркменского скакуна 29 апреля.

Во второй половине дня на открытом манеже конноспортивного комплекса Ашхабада состоялись соревнования по конкуру, в которых приняли участие около двух десятков спортсменов-всадников. Состязания продемонстрировали высокое мастерство ахалтекинцев в преодолении препятствий. Награждение победителей в этих состязаниях также состоится в день Праздника туркменского скакуна.

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