В Берлине представлены экспонаты из музейных коллекций Туркменистана

В Новом музее Берлина открылась выставка «Маргиана – царство эпохи бронзы на территории Туркменистана». Вошедшие в нее экспонаты из музейных коллекций Туркменистана впервые представлены за рубежом.

Археологические коллекции Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, Музея изобразительных искусств страны и Марыйского историко-краеведческого музея дают представление об уровне развития в одном из самых ранних очагов мировой цивилизации, центром которой было городище Гонур-депе.

На выставке также представлены работы немецкого фотографа Герлинды Кельбль, посетившей Туркменистан в январе этого года, чтобы сделать серию художественных снимков археологических раскопок и сооружений Древнего Мерва, пейзажей Мургабского оазиса и музейных сокровищ Туркменистана.

Выставка продлится до 15 октября и после Берлина будет представлена еще в двух немецких городах. В течение четырех месяцев с ее экспозицией можно будет ознакомиться в Археологическом музее Гамбурга, а затем, до июня 2019 года – в музейном комплексе «Райс-Энгельхорн» города Мангейма.

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