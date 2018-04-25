Завершился государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан

В последний день государственного визита в Узбекистан президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетили город Ургенч, где возложили цветы к памятнику великому туркменскому поэту Махтумкули Фраги и приняли участие в церемонии открытия Дома туркмено-узбекской дружбы.

Главы государств ознакомились с книжным фондом библиотеки Дома туркмено-узбекской дружбы и осмотрели экспозицию выставочного зала, которая состоит из картин, рассказывающих об истории и сегодняшнем дне Туркменистана и Узбекистана.

После этого президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев выехали в Хиву – один из старинных городов Центральной Азии.

В Хиве главы государств посетили знаменитое на Востоке медресе Ширгази, где получили образование люди, впоследствии ставшие известными учеными и поэтами, в числе которых классик туркменской поэзии Махтумкули Фраги.

Во второй половине дня президенты Туркменистана и Узбекистана прибыли в велаятский музыкально-драматический театр, где состоялся концерт мастеров искусств двух стран.

По завершении концерта президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев проследовали в международный аэропорт города Ургенча, откуда туркменский лидер отбыл на родину.

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