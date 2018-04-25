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25.04.18 08:34

В Ташкенте состоялся туркмено-узбекский бизнес-форум

Открытие туркмено-узбекского бизнес-форума в Ташкенте было приурочено к государственному визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

В ходе встречи представители государственных и частных структур двух государств обсудили вопросы расширения торговых связей, экспортно-импортных операций, увеличения номенклатуры, объемов поставляемых товаров и оказываемых друг другу услуг.

По завершению пленарного заседания состоялись переговоры между представителями государственных структур и частного бизнеса двух стран, во время которых были детально обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного партнерства, создания новых совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов. По итогам переговоров представителей деловых кругов двух стран были подписаны контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

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