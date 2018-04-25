В Ташкенте состоялся туркмено-узбекский бизнес-форум Открытие туркмено-узбекского бизнес-форума в Ташкенте было приурочено к государственному визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан. В ходе встречи представители государственных и частных структур двух государств обсудили вопросы расширения торговых связей, экспортно-импортных операций, увеличения номенклатуры, объемов поставляемых товаров и оказываемых друг другу услуг. По завершению пленарного заседания состоялись переговоры между представителями государственных структур и частного бизнеса двух стран, во время которых были детально обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного партнерства, создания новых совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов. По итогам переговоров представителей деловых кругов двух стран были подписаны контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



