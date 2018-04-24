В столице Туркменистана обсуждают вопросы транспортного сотрудничества на Каспии

В Ашхабаде началось встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств по согласованию проекта cоглашения о сотрудничестве прибрежных стран.

Специалисты профильных учреждений Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсуждают широкий спектр вопросов, связанных с региональной координацией мультимодальных перевозок. Сюда входят такие вопросы, как разработка технологических схем взаимодействия различных видов транспорта, а также синхронизация таможенного законодательства, тарифной политики, упрощение процедур оформления транзитных грузов и т. д.

На встрече было отмечено, что согласование и подписание этого соглашения станет знаковым событием в свете интеграции транспортных систем прикаспийских государств и придаст дополнительный стимул взаимовыгодному транспортному партнерству на Каспии.

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