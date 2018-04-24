В столице Узбекистана открылась национальная выставка Туркменистана

Национальная выставка Туркменистана, приуроченная к государственному визиту президента Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан, открылась в Ташкенте. Главная цель экономического смотра, организованного Торгово-промышленной палатой Туркменистана совместно с Национальной выставочной компанией «Узэкспоцентр» – расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Экспозиция продемонстрировала достижения и перспективы развития экономики Туркменистана, ее инвестиционный и экспортный потенциалы. На выставке представлены такие отрасли, как нефть и газ, промышленность, строительная индустрия, транспорт и связь, сельское хозяйство, химическая, текстильная и пищевая отрасли, ковроткачество, медицина, наука и образование, а также культура, спорт и туризм.

Национальная выставка Туркменистана вызвала большой интерес у представителей узбекских государственных структур и бизнеса, в очередной раз подтвердив, что является эффективной площадкой для продвижения продукции туркменских товаропроизводителей на зарубежные рынки.

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