В Ташкенте состоялись туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках государственного визита в Узбекистан провел в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. В ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций стороны обсудили широкий круг вопросов туркмено-узбекского сотрудничества в свете реализации достигнутых ранее договорённостей и имеющихся перспектив.

На переговорах было отмечено, что перед Туркменистаном и Узбекистаном открываются большие возможности для более полной реализации потенциала торгово-экономического, транспортного, культурно-гуманитарного партнёрства, имеющего большое значение для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития всего региона.

Особое внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества. Главы двух государств в этой связи обсудили проблемы расширения долгосрочных партнерских связей в производственных отраслях, углубления отношений между приграничными регионами двух стран, где есть значительные резервы роста.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи стороны договорились продолжить взаимную поддержку в рамках ООН, СНГ, ОИС и других международных и региональных структур, отметив важность взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, организованной преступностью и другими глобальными вызовами.

В ходе встречи президент Туркменистана предложил создать Консультативный совет глав государств Центральной Азии для решения актуальных проблем региона. Гурбангулы Бердымухамедов также заявил, что Туркменистан как нейтральное государство готов предоставить политическое пространство для организации общенационального афганского диалога под эгидой ООН. В свою очередь узбекский лидер сообщил, что Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ.

Президент Туркменистана пригласил своего узбекского коллегу посетить с визитом Туркменистан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. В ходе которой были подписаны программа сотрудничества в сфере транспорта на 2018-2020 годы, программа научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы, соглашение о санаторно-оздоровительном лечении детей в национальной туристической зоне «Аваза», меморандум о транзитной перевозке аммиачной селитры, соглашение о межрегиональном сотрудничестве, программа сотрудничества на 2019 год между внешнеполитическими ведомствами двух стран, соглашение о создании Торговых домов Туркменистана и Республики Узбекистан, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта, соглашение о сотрудничестве по карантину растений, соглашение о создании Делового совета между торгово-промышленными палатами двух стран, протокол об утверждении плана мероприятий по сотрудничеству на 2018 год в области сертификации. Также по итогам визита были подписаны документы о сотрудничестве между общественными организациями, научно-исследовательскими институтами, вузами и другими учреждениями Туркменистана и Узбекистана.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев подписали совместное заявление. После подписания документов главы государств выступили с обращениями для СМИ, где выразили полное удовлетворение итогами состоявшихся переговоров.

Во второй половине дня президент Туркменистана возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на главной площади Ташкента – Мустакиллик, а также к памятнику первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. После этого главы Туркменистана и Узбекистана возложили цветы к барельефу Махтумкули Фраги, установленному в центре Ташкента, и приняли участие в открытии парка «Ашхабад».

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