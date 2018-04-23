|23.04.18 10:26
|
Президента Туркменистана переизбрали главой Национального олимпийского комитета
В Ашхабаде состоялось заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Туркменистана. На повестку дня были вынесены организационные вопросы, отчеты о проделанной работе за последние годы и планы дальнейшего развития олимпийского движения в стране.
Участники Генассамблеи НОК единогласно проголосовали за переизбрание главой НОК президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
© TURKMENISTAN.RU, 2018