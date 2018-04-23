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23.04.18 10:26

Президента Туркменистана переизбрали главой Национального олимпийского комитета

В Ашхабаде состоялось заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета (НОК) Туркменистана. На повестку дня были вынесены организационные вопросы, отчеты о проделанной работе за последние годы и планы дальнейшего развития олимпийского движения в стране.

Участники Генассамблеи НОК единогласно проголосовали за переизбрание главой НОК президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

 

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