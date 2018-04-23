На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 134 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 134 сделки на 107 миллионов долларов США.

Предприниматели из России, США, Великобритании, Германии, ОАЭ, Казахстана, Афганистана, Панамы и Киргизии закупили авиационный керосин, автобензин, сжиженный газ, нефтяной дорожный битум производства Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Бизнесмены из ОАЭ и Люксембурга приобрели тяжелый вакуумный газойль, выработанный на Сейдинском НПЗ, а коммерсанты из Узбекистана - хлористый магний производства Госконцерна «Туркменхимия». Кроме того, бизнесменам из России, Турции и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За национальную валюту предприниматели из России, Китая, Великобритании и Пакистана приобрели сырые жирные кислоты хлопкового соапстока и хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 12 миллионов манатов.

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