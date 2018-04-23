Президент Туркменистана посетит Узбекистан с государственным визитом

23 апреля начинается государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Узбекистан.

Этот визит призван придать новые стимулы дальнейшему наращиванию сотрудничества между двумя странами-соседями. По итогам встречи в верхах планируется подписать пакет документов, призванных расширить двустороннее сотрудничество. В дни визита в Ташкенте состоятся национальная выставка Туркменистана и совместный бизнес-форум.

В настоящее время нормативно-правовая база туркмено-узбекских отношений насчитывает более 180 документов. В их числе – Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, подписанный в ходе состоявшегося в марте прошлого года государственного визита в Туркменистан президента Шавката Мирзиёева.

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