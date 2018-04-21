В столице Туркменистана состоялась первая встреча по разработке региональной программы по охране окружающей среды

В Ашхабаде прошла первая в Центральной Азии межведомственная консультативная встреча по разработке региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития. Организаторы мероприятия – Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, Госкомитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам, а также Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

В совещании приняли участие представители министерств и ведомств страны, составившие национальную рабочую группу по формированию предложений от Туркменистана.

Подобная работа будет проводиться и в других странах-учредителях фонда. Национальные предложения стран будут строиться в соответствии с Целями устойчивого развития, принятыми ООН в сентябре 2015 года.

Разработка программы проводится в соответствии с концепцией председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала.

© TURKMENISTAN.RU, 2018