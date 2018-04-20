В Туркменистане состоится международный конкурс красоты среди ахалтекинских коней В Туркменистане 28 апреля 2018 года, накануне Праздника туркменского скакуна, состоится международный конкурс красоты среди ахалтекинских коней. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает 28 апреля этого года провести в городе Ашхабаде очередной международный конкурс красоты ахалтекинских коней, а также конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров, телеоператоров по художественному воплощению красоты коней этой породы. Ежегодно в последнее воскресенье апреля в Туркменистане отмечается Праздник туркменского скакуна. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



