Туркменистан и Россия провели консультации по консульским вопросам

В МИД Туркменистана состоялись двусторонние консультации по консульским вопросам. Делегацию России возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия по линии консульских служб двух стран.

В рамках консультаций участники встречи обсудили вопросы международной повестки дня в области миграции. Стороны отметили важность регулярного проведения двусторонних консультаций по консульским вопросам для дальнейшего расширения взаимодействия и изучения передового опыта работы.

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