В столице Туркменистана открылся международный форум по истории музыкального искусства

В Ашхабаде открылись международная научная конференция и фестиваль «Древние источники музыкального искусства». В работе форума приняли участие ученые-музыковеды, музыканты, филологи и искусствоведы из РФ, США, Франции, Саудовской Аравии, Японии, Кореи, Индии, Турции, Ирана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Участники конференции обсудили вопросы изучения истории музыки, музыкального искусства туркменского народа, а также проблемы сохранения музыкального наследия. Работа конференции продолжилась на секционных заседаниях, организованных в Музее изобразительных искусств Государственной академии художеств, Государственном музее Государственного культурного центра. Здесь историки представили археологические сведения о древних музыкальных традициях туркменского народа, а ряд выступлений был посвящен музыкальному искусству и инструментам различных народов.

Вечером на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули состоялся концерт дружбы, в котором приняли участие музыканты разных государств.

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