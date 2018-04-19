Президент Туркменистана встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, прибывшего в туркменскую столицу во главе делегации.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности, строительстве. При этом было отмечено стремление бизнес-структур города на Неве к укреплению своих позиций на туркменском рынке, где уже успешно работают такие представители петербургского бизнеса, как ПАО «Силовые машины», группа компаний «Возрождение» и другие.

В числе перспективных направлений партнерства был также назван сектор транспорта и коммуникаций, включая модернизацию соответствующей инфраструктуры и формирование международных транзитно-транспортных коридоров. Стороны отметили, что важной составляющей взаимодействия между Туркменистаном и Санкт-Петербургом является гуманитарная область, где налажено партнерство по линии образования и подготовки туркменских кадров в петербургских учебных заведениях.

В ходе встречи президент Гурбангулы Бердымухамедов и его гость также обсудили запланированную к подписанию в скором времени дорожную карту сотрудничества между Туркменистаном и Санкт-Петербургом на ближайшие годы.

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