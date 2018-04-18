Прикаспийские регионы Туркменистана и Казахстана обсудили вопросы расширения сотрудничества

В национальной туристической зоне «Аваза» были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Балканским велаятом (областью) Туркменистана и Мангистауской областью Казахстана. Встреча прошла в рамках реализации соответствующего соглашения, подписанного в 2014 году между администрациями прикаспийских регионов двух государств-соседей.

Для участия во встрече в Туркменбаши прибыли представители государственных структур, промышленных и деловых кругов, а также деятели культуры Мангистауской области. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего партнерства в области индустриализации и импортозамещения, а также реализации совместных проектов национального и регионального значения.

В рамках обмена мнениями прозвучали предложения по диверсификации традиционного сотрудничества на таких направлениях, как топливно-энергетический сектор, транспортно-коммуникационная сфера, производство строительных материалов, торговля, сельское хозяйство, текстильная, химическая и пищевая промышленность.

Казахстанская делегация в ходе визита в Туркменистан также ознакомилась со строительством нового международного морского порта города Туркменбаши и работой комплекса по разведению осетровых, производству рыбы, икры и рыбной продукции открытого акционерного общества «Хазар балык».

© TURKMENISTAN.RU, 2018