Памяти народного художника Туркменистана Дурды Байрамова посвящена выставка его работ

В Ашхабаде открылась выставка памяти народного художника Туркменистана Дурды Байрамова, приуроченная к 80-летию мастера.

По этому случаю в Музей изобразительного искусства пришли родные, близкие, друзья, коллеги, студенты Академии художеств, представители общественности и СМИ. Выставка графических и живописных работ художника развернута в нескольких залах музея. Все произведения – 115 живописных работ и 145 графических – в свое время были переданы автором в дар музею.

По воспоминаниям людей, знавших Дурды Байрамова, позировать в мастерскую к художнику приходили друзья, знакомые, артисты, писатели, музыканты. Он был мастером психологического портрета, органично соединяя в авторском стиле традиции туркменской школы живописи, классического реализма и импрессионистские новации.

Выставка, посвященная памяти народного художника Туркменистана Дурды Байрамова, подарило посетителям встречу с портретными образами таких известных личностей, как народный артист Туркменистана Баба Аннанов, дирижер Хыдыр Аллануров, народный артист Туркменистана кинорежиссер Алты Карлиев, народный бахши Сахи Джепбаров, художник Станислав Бабиков и с многими другими.

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