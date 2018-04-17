В Туркменистане аккредитован посол Шри-Ланки

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Туркменистане Мохамеда Шарифа Аниса.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, где важная роль отводится многоаспектному международному сотрудничеству. Особое внимание было уделено реализации социально-экономических программ и инвестиционных проектов в Туркменистане. Одной из тем встречи стала деятельность Меджлиса по совершенствованию национальной законодательно-правовой базы в свете осуществляемых в стране комплексных реформ.

Посол Шри-Ланки в ходе беседы отметил наличие большого потенциала для активизации торгово-экономического сотрудничества, расширения партнерства между предпринимательскими кругами двух стран, взаимодействия в области защиты окружающей среды, а также в сфере туризма.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка был принят также в МИД Туркменистана, где состоялось обсуждение направлений двустороннего сотрудничества.

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