На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 24 миллиона 110 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, Швейцарии и Турции закупили автобензин, прокаленный и суммарный нефтяной кокс, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из России, Турции, Афганистан и Киргизии были реализованы трикотажные изделия, ткань и пряжа хлопчатобумажные, а также портландцемент.

За манатные средства представители деловых кругов России и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму более 4 миллионов 808 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум и хлопок-волокно на общую сумму свыше 156 тысяч манатов.

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