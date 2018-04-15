В Ашхабаде обсудили значение резолюций Генассамблеи ООН, принятых по инициативе Туркменистана

В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная принятию Генассамблеей ООН резолюций «Всемирный день велосипеда» и «Сотрудничество ООН и Международного фонда спасения Арала», проекты которых были разработаны по инициативе Туркменистана.

Как было подчеркнуто на конференции, решения Генеральной Ассамблеи ООН свидетельствуют о возрастающем авторитете Туркменистана в сфере международных отношений и большом созидательном потенциале страны.

Выступившие на форуме также отметили, что внешнеполитическая стратегия нейтрального Туркменистана, нацеленная на конструктивное партнерство со всеми государствами мира и международными организациями, в очередной раз получила признание мирового сообщества.

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