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14.04.18 10:10

Сборная Туркменистана начинает подготовку к XXXII летним Олимпийским играм в Токио

Сборная Туркменистана начинает подготовку к XXXII летним Олимпийским играм в Токио. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана обеспечить подготовку и участие сборной команды страны в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. Для этого министерству поручено разработать совместно с другими ведомствами программу комплексной подготовки сборной команды и план её реализации.

Документом также предписано соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам оказывать содействие Министерству спорта и молодежной политики в выполнении мероприятий, предусмотренных вышеназванной программой и планом.

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