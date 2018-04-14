Генассамблея ООН приняла две резолюции по инициативе Туркменистана

Генеральная Ассамблея ООН на 82-м заседании 72-й сессии единогласно приняла две резолюции: «Всемирный день велосипеда» и «Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала». Проекты резолюций были разработаны по инициативе Туркменистана.

Об этом на заседании правительства Туркменистана сообщил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов. Он отметил, что соавторами резолюции по Всемирному дню велосипеда выступили 56 государств, а соавторами резолюции по партнерству ООН с Международным фондом спасения Арала – 19 стран.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи подчеркнул, что принятие по инициативе Туркменистана вышеназванных резолюций свидетельствует о растущем авторитете страны на мировой арене. Глава государства дал поручения по подготовке к Всемирному дню велосипеда, который, в соответствии с решением Генассамблеи ООН будет отмечаться 3 июня. Также Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру, главе МИД совместно с другими соответствующими руководителями, организовать мероприятия, посвященные принятию вышеназванных документов Генеральной Ассамблеи ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2018