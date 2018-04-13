Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Казахстане Тойли Комеков вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

Казахстанский лидер поздравил дипломата с началом работы в Астане и подчеркнул, что Туркменистан и Казахстан являются братскими странами, и двустороннее партнерство между ними вышло на качественно новый уровень.

Посол Туркменистана, в свою очередь, заверил главу Казахстана, что его работа будет нацелена на реализацию договоренностей, достигнутых между президентами двух государств во всех сферах межгосударственного взаимодействия.

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