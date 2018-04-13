В столице Туркменистана состоялся туркмено-корейский семинар по транспорту и логистике

В Ашхабаде состоялся семинар «Сотрудничество в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры для устойчивого развития», организованный Министерством автомобильного транспорта Туркменистана и посольством Республики Корея в Ашхабаде.

Во встрече приняли участие специалисты туркменских транспортных ведомств, а также представители вузов и деловых кругов Республики Корея. На семинаре было отмечено, что развитие сотрудничества в таких перспективных сферах, как транспорт и логистика, является свидетельством осуществления позитивных интеграционных процессов в условиях глобализации мировой экономики.

В презентациях туркменской стороны также отмечалось, что одним из ключевых аспектов внешнеполитической стратегии Туркменистана является укрепление плодотворных связей с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Республикой Корея. И в этом плане взаимодействие в транспортном секторе представляется одним из приоритетных векторов развития туркмено-корейских отношений на ближайшую перспективу.

В ходе обсуждения перспектив сотрудничества представители корейской стороны отметили, что в последние годы межгосударственные связи развиваются по нарастающей. Наглядным подтверждением этому служит деятельности ведущих компаний Республики Корея на туркменском рынке.

В рамках семинара стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее на различных уровнях договоренностей, ряд новых бизнес-проектов и наметили шаги по их практической реализации.

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