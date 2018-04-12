Реорганизовано Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в целях реформирования отрасли пищевой промышленности и совершенствования ее деятельности подписал указ о реорганизации Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.

Документ предписывает присоединить Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана к Министерству сельского и водного хозяйства Туркменистана. Согласно указу, Министерство сельского и водного хозяйства Туркменистана является правопреемником Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана.

Также Министерству сельского и водного хозяйства совместно с Министерством юстиции предписано в месячный срок подготовить и представить в Кабинет министров Туркменистана предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из данного указа.

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