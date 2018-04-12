|12.04.18 08:35
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Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве
Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве.
Указами главы государства Оразмырат Гурбанназаров освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Чары Гылыджов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.
Гадыргелди Мушшиков назначен председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана и освобожден от должности председателя правления акционерно-коммерческого банка «Сенагат» («Промышленность»).
Максат Бабаев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Мыратгелди Мередов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана.
Байрам Аннамередов освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Мамметхан Чакыев назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями.
Майор Максат Худайкулыев назначен директором Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями.
Максат Айдогдыев освобожден от должности министра автомобильного транспорта Туркменистана по состоянию здоровья.
Хошгелди Мергенов назначен министром промышленности Туркменистана и освобожден от должности замминистра этого ведомства.
Также постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова утверждено решение правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана об избрании Оразмырата Гурбанназарова на должности председателя Торгово-промышленной палаты и председателя правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана.
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