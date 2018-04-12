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12.04.18 08:35

Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве.

Указами главы государства Оразмырат Гурбанназаров освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Чары Гылыджов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Гадыргелди Мушшиков назначен председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана и освобожден от должности председателя правления акционерно-коммерческого банка «Сенагат» («Промышленность»).

Максат Бабаев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Мыратгелди Мередов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана.

Байрам Аннамередов освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

Мамметхан Чакыев назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями.

Майор Максат Худайкулыев назначен директором Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями.

Максат Айдогдыев освобожден от должности министра автомобильного транспорта Туркменистана по состоянию здоровья.

Хошгелди Мергенов назначен министром промышленности Туркменистана и освобожден от должности замминистра этого ведомства.

Также постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова утверждено решение правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана об избрании Оразмырата Гурбанназарова на должности председателя Торгово-промышленной палаты и председателя правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

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