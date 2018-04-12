Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана произвел кадровые перестановки в правительстве. Указами главы государства Оразмырат Гурбанназаров освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Чары Гылыджов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана. Гадыргелди Мушшиков назначен председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана и освобожден от должности председателя правления акционерно-коммерческого банка «Сенагат» («Промышленность»). Максат Бабаев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Мыратгелди Мередов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана. Байрам Аннамередов освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Мамметхан Чакыев назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями. Майор Максат Худайкулыев назначен директором Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями. Максат Айдогдыев освобожден от должности министра автомобильного транспорта Туркменистана по состоянию здоровья. Хошгелди Мергенов назначен министром промышленности Туркменистана и освобожден от должности замминистра этого ведомства. Также постановлением президента Гурбангулы Бердымухамедова утверждено решение правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана об избрании Оразмырата Гурбанназарова на должности председателя Торгово-промышленной палаты и председателя правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



