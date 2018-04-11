В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские политические консультации

В Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан.

Стороны проанализировали текущее состояние и перспективные направления дальнейшего развития двусторонних связей, отметив доверительные отношения между президентами двух стран, которые стали залогом успешного развития туркмено-узбекского сотрудничества, основанного на взаимном уважении.

Также стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия, отметив, что обе страны обладают достаточным потенциалом для дальнейшего расширения отношений в этом направлении. Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, были названы транспорт, машиностроение, сельское и водное хозяйство, электроэнергетика и топливно-энергетическая сфера.

В ходе обсуждения актуальных вопросов обеспечения безопасности, мира и стабильности в регионе стороны обсудили пути активизации взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, а также усилий по восстановлению Афганистана. Отмечая высокий уровень культурно-гуманитарного взаимодействия, стороны выразили заинтересованность в проведении совместных культурных мероприятий.

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