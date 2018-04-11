Туркменские журналисты изучают проблему нерегулярной миграции

В Ашхабаде проходит двухдневный семинар, знакомящий работников туркменских СМИ с международным опытом предупреждения и предотвращения нерегулярной миграции и торговли людьми. Семинар организован правительством Туркменистана совместно с представительством Международной организации по миграции (МОМ).

В ходе семинара было отмечено, что Туркменистан имеет большой опыт сотрудничества с МОМ, в рамках которого в начале 2014 года в стране была создана рабочая группа по противодействию торговле людьми. Этой группой был разработан национальный план действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2016-2018 годы.

На семинаре было также подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает вопросы миграции, предоставления убежища, обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства в качестве ключевых векторов сотрудничества с международными организациями. Туркменская сторона демонстрирует твердую приверженность принятым на себя обязательствам и активно участвует в решении вопросов мигрантов, беженцев и лиц без гражданства как на национальном, так и на международном уровнях.

Программа семинара предусматривает обсуждение роли СМИ в предупреждении и предотвращении торговли людьми, а также анализ журналистских подходов к освещению этих тем.

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