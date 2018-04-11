Избран новый председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана

На заседании правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана (ТПП) были рассмотрены первоочередные задачи деятельности палаты, а также организационные вопросы.

Ввиду резкой критики президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в адрес главы ТПП на заседании правительства 6 апреля сего года, Бабаглыч Гылыджов был освобожден от обязанностей председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана и председателя правления ТПП. В соответствии с уставом ТПП, председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана, председателем правления ТПП избран заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров.

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