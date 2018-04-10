Туркменистан приглашен на 47-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

Укрепление туркмено-российских межпарламентских связей стало темой телефонного разговора между председателем Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедовой и председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Глава Совета Федерации отметила, что международные наблюдатели от государств СНГ дали высокую оценку прошедшим недавно в Туркменистане парламентским выборам и пригласила Маммедову принять участие в 47-м заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

Стороны высказали заинтересованность в продолжении хорошо зарекомендовавшей себя практики межпарламентских контактов и обмена опытом в законотворческой области на системной основе. В этой связи руководитель верхней палаты Федерального Собрания РФ подчеркнула роль президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в развитии более тесного взаимодействия в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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