Делегация Туркменистана приняла участие в конференции Движения неприсоединения в Баку

Делегация Туркменистана приняла участие в промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения на тему: «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в Баку. Во встрече приняли участие представители 120 государств и ряда международных организаций, являющихся членами Движения неприсоединения, а также имеющих статус наблюдателя в этой структуре.

По итогам конференции была принята декларация, где в разделе «Афганистан», были отражены инициативы Туркменистана относительно реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах. В частности, участники конференции приветствовали прогресс в реализации проектов строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, организации транспортно-транзитного коридора Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция и прокладки железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан.

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