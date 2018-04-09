Делегация АФК ознакомилась с развитием футбола в Туркменистане

Делегация Азиатской футбольной конфедерации (АФК) во главе с президентом шейхом Салманом бин Ибрагим Аль Халифа в ходе визита в Ашхабад встретилась с руководством Федерации футбола Туркменистана и футбольных клубов страны.

В ходе встречи генеральный секретарь АФК Дато Виндзор Джон отметил положительную динамику развития футбола в Туркменистане, о чем свидетельствуют успехи туркменских спортсменов на международной арене, в том числе выход национальной сборной в финальную часть Кубка Азии 2019 года. Помимо этого, впервые женская сборная страны примет участие в финальном турнире чемпионата Азии по футзалу в Таиланде. Также было отмечено успешное выступление туркменских клубов во втором по значимости футбольном турнире Азии – Кубке АФК этого года.

В рамках пребывания в Ашхабаде члены делегации Азиатской футбольной конфедерации провели встречу в правительстве Туркменистана и с руководством Министерства спорта и молодежной политики. Представители АФК дали высокую оценку спортивным объектам столицы, в частности, Олимпийскому городку, где с большим успехом в сентябре минувшего года прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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