На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 38 миллионов 416 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ, Афганистана и Узбекистана закупили автобензин, авиационный керосин, дизельное топливо, масло базовое и нефтяной дорожный битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтезаводов, а также мазут марки М-100 производства Сейдинского НПЗ. Помимо этого, коммерсантам из Турции, Афганистана, Армении и Узбекистана были проданы шерсть сараджинская, пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, бесцветное листовое стекло и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из Швейцарии, Турции и Армении приобрели шерсть сараджинскую и каракульскую, пряжу хлопчатобумажную на сумму свыше 2 миллионов 196 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму более 6 миллионов 958 тысяч манатов.

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