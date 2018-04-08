В столице Туркменистана в честь Всемирного дня здоровья состоялся массовый велопробег В Ашхабаде в честь Всемирного дня здоровья состоялся массовый велопробег, в котором принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства дал старт 15-километровому велопробегу и сам возглавил колонну велосипедистов. В акции также приняли участие члены руководительского корпуса страны, студенты столичных вузов, представители трудовых коллективов, учреждений и организаций Ашхабада. Велопробеги, легкоатлетические кроссы и другие спортивные мероприятия в честь Всемирного дня здоровья прошли во всех областных центрах страны. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



