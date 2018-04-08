|08.04.18 10:14
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В столице Туркменистана в честь Всемирного дня здоровья состоялся массовый велопробег
В Ашхабаде в честь Всемирного дня здоровья состоялся массовый велопробег, в котором принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства дал старт 15-километровому велопробегу и сам возглавил колонну велосипедистов.
В акции также приняли участие члены руководительского корпуса страны, студенты столичных вузов, представители трудовых коллективов, учреждений и организаций Ашхабада.
Велопробеги, легкоатлетические кроссы и другие спортивные мероприятия в честь Всемирного дня здоровья прошли во всех областных центрах страны.
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