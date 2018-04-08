В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с делегацией КНДР

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с делегацией Корейской Народно-Демократической Республики, прибывшей в Ашхабад во главе с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Гости были ознакомлены с основными направлениями деятельности национального парламента.

На встрече подчеркивалось, что принимаемые Меджлисом законодательные акты нацелены на дальнейший прогресс туркменского государства и общества. Была также отмечена эффективность парламентской работы в области имплементации норм международного права в национальное законодательство.

Подчеркнув заинтересованность своей страны в расширении конструктивного партнерства с Туркменистаном по различным направлениям, глава МИД КНДР высказался за укрепление межпарламентских связей.

В тот же день делегация КНДР была принята в МИД Туркменистана, где обсуждались возможности активизации сотрудничества, выстраиваемого на взаимовыгодной основе. В рамках культурной программы гости ознакомились с экспозициями музеев туркменской столицы и другими достопримечательностями Ашхабада.

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