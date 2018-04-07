Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в городе Минске.

На заседании руководители внешнеполитических ведомств стран Содружества обсудили приоритетные направления межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе обсуждения культурно-гуманитарных вопросов делегация Туркменистана подчеркнула, что расширение контактов по линии детских, молодежных и женских организаций, образовательных и научных учреждений, а также спортивных сообществ стран СНГ способно придать сотрудничеству качественно новое содержание.

По итогам заседания туркменской стороной были подписаны решение о реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2017 год и о плане на 2018 год, а также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

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