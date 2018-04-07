В Багдаде состоялись туркмено-иракские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран. В ходе встречи стороны обсудили региональные и международные вопросы, а также актуальные проблемы региональной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Также в центре внимания были вопросы наращивания политико-дипломатического и торгово-экономического партнерства между Туркменистаном и Республикой Ирак. В ходе консультаций была отмечена важность расширения традиционного культурно-гуманитарного партнерства между двумя странами.

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