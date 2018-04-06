Президент Туркменистана освободил от обязанностей туркменского посла в Бельгии

Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Ата Сердаров освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель) в связи с переходом на другую работу.

Документ также освобождает Сердарова от обязанностей туркменского полпреда в Великом Герцогстве Люксембург, в Королевстве Нидерланды, главы представительства Туркменистана при Европейском союзе и постоянного представителя Туркменистана при Организации по запрещению химического оружия.

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