В Аммане состоялись туркмено-иорданские политические консультации

В Аммане состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Иорданского Хашимитского Королевства. В ходе переговоров были проанализированы текущее состояние и перспективные направления дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Иорданией.

Обсуждая вопросы политического сотрудничества, стороны выразили заинтересованность в дальнейшей консолидации связей в рамках международных организаций. Кроме того, были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия. Среди направлений, представляющих взаимный интерес, были отмечены сферы энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между деловыми кругами двух стран, установления тесных контактов в культурно-гуманитарной области, в частности, в сферах науки, образования, спорта и туризма.

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