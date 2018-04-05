Президент Туркменистана встретился с главой подразделения компании John Deere

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял главу подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования компании John Deere Маркварта фон Пентца.

Глава государства и бизнесмен обменялись мнениями о перспективах двусторонних связей в свете реализуемой в Туркменистане реформы сельского хозяйства. Проинформировав туркменского лидера о реализации ранее достигнутых договоренностей, Маркварт фон Пентц высказал ряд предложений по расширению взаимодействия, в том числе за счет поставок новых зерноуборочных и хлопкоуборочных комбайнов, соответствующих почвенно-климатическим условиям страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и впредь намерен обновлять материально-техническую базу сельскохозяйственной отрасли. Глава государства подчеркнул, что в этом плане одним из важных аспектов долгосрочного партнерства выступает организация сервисного обслуживание сельхозмашин.

Глава подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования компании John Deere Маркварт фон Пентц был также принят в Министерстве сельского и водного хозяйства Туркменистана. Здесь состоялось подписание соглашения между Министерством сельского и водного хозяйства, Туркменским сельскохозяйственным университетом и компанией John Deere International GmbH (Швейцария) о развитии двустороннего сотрудничества в системе образования на 2018–2021 годы.

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