В Туркменистане аккредитован посол Эстонии

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонской Республики в Туркменистане Хейти Мяемеэса.

В ходе состоявшейся беседы эстонский посол был ознакомлен с приоритетами внутренней и внешней политики Туркменистана, важным вектором которой является развитие международного сотрудничества в интересах всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития. Полпред Эстонии был также ознакомлен со структурой и законотворческой деятельностью туркменского парламента.

Хейти Мяемеэс выразил уверенность в наличии многопланового потенциала для развития туркмено-эстонских межгосударственных отношений. Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Туркменистане был также принят в туркменском МИД, где были обсуждены вопросы развития партнерства между двумя странами.

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