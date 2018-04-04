В Ханое состоялись первые туркмено-вьетнамские политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Стороны проанализировали текущее состояние и перспективные направления развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Участники переговоров с удовлетворением отметили необходимость проведения на регулярной основе политических консультаций, которые являются одним из важных механизмов, способствующих продвижению туркмено-вьетнамского всестороннего партнерства. В числе приоритетных направлений взаимодействия было названо сотрудничество в рамках международных организаций, прежде всего ООН и АСЕАН.

В сфере торгово-экономического взаимодействия стороны обсудили возможности активизации совместных контактов в этой области, а также принятия мер, направленных на увеличение экспортно-импортных операций и расширение номенклатуры поставляемых товаров и услуг.

Также в ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества и расширения отношений в области образования, науки, спорта и туризма. В частности, стороны договорились изучить возможности организации Дней культуры Туркменистана во Вьетнаме и Дней культуры Вьетнама в Туркменистане.

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