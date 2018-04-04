В столице Туркменистана обсуждают вопросы борьбы с экстремизмом и радикализмом

В Ашхабаде начал работу двухдневный семинар ОБСЕ, посвященный борьбе с экстремизмом и радикализмом в современном мире. Как отмечалось в ходе семинара, борьба с этими явлениями становится наиболее действенной благодаря налаживанию международной системы противодействия и координации усилий различных государств на долгосрочной основе.

Особый акцент участники встречи сделали на опыте Туркменистана в этой области. Было отмечено, что нейтральный статус Туркменистана и политика, нацеленная на развитие и воспитание подрастающего поколения на основе национальных морально-нравственных принципов, позволили эффективно противостоять проявлениям экстремистских идеологий.

В этой связи эксперты подчеркнули, что достигнутые Туркменистаном успехи в данном направлении представляют интерес для мирового сообщества и структур, борющихся с угрозами современности.

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