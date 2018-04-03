В Демократической партии Туркменистана новый руководитель

В Ашхабаде состоялся внеочередной, VIII съезд Демократической партии Туркменистана. В ходе съезда делегаты подвели итоги проделанной работы и обсудили основные направления деятельности Демократической партии на ближайшую перспективу. С докладом по этому вопросу выступил председатель Демпартии Туркменистана Касымгулы Бабаев.

На съезде было принято решение об освобождении Касымгулы Бабаева от должности председателя Демпартии Туркменистана в связи с его избранием заместителем председателя Меджлиса (парламента). Новым председателем Демократической партии Туркменистана избран Ата Сердаров.

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