|03.04.18 09:42
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В Демократической партии Туркменистана новый руководитель
В Ашхабаде состоялся внеочередной, VIII съезд Демократической партии Туркменистана. В ходе съезда делегаты подвели итоги проделанной работы и обсудили основные направления деятельности Демократической партии на ближайшую перспективу. С докладом по этому вопросу выступил председатель Демпартии Туркменистана Касымгулы Бабаев.
На съезде было принято решение об освобождении Касымгулы Бабаева от должности председателя Демпартии Туркменистана в связи с его избранием заместителем председателя Меджлиса (парламента). Новым председателем Демократической партии Туркменистана избран Ата Сердаров.
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