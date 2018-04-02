На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 164 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрированы 164 сделки на 125 миллионов 500 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из ОАЭ, Великобритании, Швейцарии, Афганистана и Казахстана закупили осветительный керосин, мазут топочный, масло базовое и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Прямогонный бензин и нефтяной дорожный битум, выработанные на Сейдинском НПЗ, а также сжиженный газ и сера техническая (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок бизнесменов из России, США, ОАЭ, Великобритании, Германии, Турции, Афганистана, Казахстана и Киргизии. Также коммерсанты из России, Турции, Киргизии и Узбекистана приобрели портландцемент, масло хлопковое, рафинированное, хлопчатобумажные ткань, пряжу и марлю.

За манатные средства бизнесмены из России, ОАЭ, Турции, Великобритании, Канады, Пакистана и Армении приобрели масло хлопковое рафинированное и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму свыше 10 миллионов 637 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум на сумму 431 тысяча 800 манатов.

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