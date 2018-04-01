В Ашхабаде обсудили перспективы развития химической отрасли Туркменистана

В Ашхабаде состоялась международная научная конференция «Химическая отрасль Туркменистана на пути прогресса», приуроченная к празднованию Дня работников химической промышленности страны. В работе форума приняли участие представители более 30 компаний, занятых в химической отрасли, из РФ, США, Германии, Китая, Японии, Швейцарии, Нидерландов, Дании и других стран.

На конференции было отмечено, что ресурсные возможности Туркменистана позволяют производить широкий ассортимент химической продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке. Особое внимание было уделено производству минеральных удобрений и реализации в этой области совместных с иностранными партнерами проектов.

Подводя итоги состоявшейся дискуссии, участники конференции отметили, что обмен мнениями позволил определить приоритетные направления диверсификации сотрудничества в сфере химической индустрии, что будет способствовать реализации экспортного потенциала Туркменистана.

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