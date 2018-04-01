В Сеуле состоялись туркмено-корейские переговоры

В Сеуле состоялись переговоры главы МИД Республики Корея Кан Ген Хва с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, прибывшим в корейскую столицу с визитом.

Стороны рассмотрели состояние отношений между двумя странами, отметив высокую динамику их развития, обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних политических связей, развития отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также возможности двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций.

В ходе встречи была подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Корея на 2018–2020 годы. Также вице-премьер, глава МИД Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Республики Корея Ли Нак Еном и председателем Президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Республики Корея Сонг Ен Гилем.

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